دراسة: 68.5% من الأسر في غزة تحت عتبة الفقر

غزة- وطن: كشفت دراسة قامت بها مؤسسة الإغاثة الإسلامية فلسطين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة لها ان 68.5% من الأسر في قطاع غزة تحت عتبة الفقر، فيما أن هناك 87% من الأسر يفتقرون للوصول إلى مياه شرب آمنة، و76.7% من الأسر يعانون من صعوبة الوصول لخدمات التعليم، وكذلك %61.2 من الأسر يفتقرون إلى الوصول لخدمات الصرف الصحي.

وقالت الإغاثة الاسلامية في بيان لها انها قامت بإعداد دراسة تفصيلية بعنوان دراسة التجمعات السكانية الأكثر هشاشة في قطاع غزة 2017-2018 بهدف التعرف على واقع التجمعات السكانية الهشة.

وركزت الدراسة على خمسة قطاعات رئيسية وهي: القطاع الاقتصادي والبيئي، والتعليم والصحي، والحماية.

وقال مدير مكتب الإغاثة الإسلامية فلسطين منيب أبو غزالة: في قطاع غزة يوجد 270 تجمع سكاني وهي جمعيها تعاني من الهشاشة.

وأكد أبو غزالة، ان الدراسة كشفت أن هناك (116) تجمعا من تلك التجمعات تعاني من هشاشة فوق المتوسطة.

وقال:" لقد استغرق العمل على إعداد الدراسة قرابة عام كامل بالتعاون مع الشركاء". مؤكداً أن الدراسة في سياق مساهمة الإغاثة الإسلامية في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر والتجمعات الأكثر هشاشة.