وطن الأخبار فلسطيني

دراسة: 68.5% من الأسر في غزة تحت عتبة الفقر

23.06.2018 10:06 AM
دراسة: 68.5% من الأسر في غزة تحت عتبة الفقر

غزة- وطن: كشفت دراسة قامت بها مؤسسة الإغاثة الإسلامية فلسطين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة لها ان 68.5% من الأسر في قطاع غزة تحت عتبة الفقر، فيما أن هناك 87% من الأسر يفتقرون للوصول إلى مياه شرب آمنة، و76.7% من الأسر يعانون من صعوبة الوصول لخدمات التعليم، وكذلك %61.2 من الأسر يفتقرون إلى الوصول لخدمات الصرف الصحي.

وقالت الإغاثة الاسلامية في بيان لها انها قامت بإعداد دراسة تفصيلية بعنوان دراسة التجمعات السكانية الأكثر هشاشة في قطاع غزة 2017-2018 بهدف التعرف على واقع التجمعات السكانية الهشة.

وركزت الدراسة على خمسة قطاعات رئيسية وهي: القطاع الاقتصادي والبيئي، والتعليم والصحي، والحماية.

وقال مدير مكتب الإغاثة الإسلامية فلسطين منيب أبو غزالة: في قطاع غزة يوجد 270 تجمع سكاني وهي جمعيها تعاني من الهشاشة.

وأكد أبو غزالة، ان الدراسة كشفت أن هناك (116) تجمعا من تلك التجمعات تعاني من هشاشة فوق المتوسطة.

وقال:" لقد استغرق العمل على إعداد الدراسة قرابة عام كامل بالتعاون مع الشركاء". مؤكداً أن الدراسة في سياق مساهمة الإغاثة الإسلامية في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر والتجمعات الأكثر هشاشة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير