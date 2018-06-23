نقيب الصيادين لـوطن: الاحتلال يعتقل 3 صيادين في بحر شمال غزة

غزة- وطن: قال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، لـوطن ان بحرية الاحتلال اعتقلت اليوم السبت، 3 صيادين بعد ملاحقة مركبهم من نوع "الحسكة" شمال بحر قطاع غزة.

وأضاف عياش، ان الصيادين هم الأخوين محمود كامل الأنقح، ومحمد كامل الأنقح، وثالثهم الشاب محمد محمود السلطان.

وأوضح عياش ان قوات الاحتلال لم تصادر المعدات والمركبات.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد مهاجمة الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق النار عليهم واعتقالهم ومصادرة مراكبهم واعطاب وتخريب شباك الصيد.