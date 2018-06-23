الاحتلال يعتقل عدد من الصحافيين والمتضامنيين في مسافر بني نعيم شرق الخليل

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم السبت، عدد من الصحافيين والمتضامنين، خلال مشاركتهم في فعالية تضامنية مع السكان المهددة اراضيهم بالمصادرة فيمسافر بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وقال المصور الصحفي وسام الهشلمون لـ وطن : ان قوات الاحتلال اعتقلت مراسل تلفزيون فلسطين في الخليل عزمي بنات، ومصور وكالة وفا مشهور الوحواح، ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة يونس عرار، وثائر هديب ممثل محافظة الخيل، والمواطنين: وديع حميدات وأسد مناصرة ومجدي مناصرة والمسن محمد خضور، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

وأشار الهشلمون ان الاحتلال ما زال يحتجزهم حتى لحظة كتابة الخبر، مشيراً الى ان المتضامنيين الاخرين لم يغادروا المكان.

وقد اعلن جيش الاحتلال المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع بلدية بني نعيم وسكان المنطقة قد نظموا اعتصاما في الارض المهددة بالمصادرة، قبل ان تداهمهم قوات كبيرة من جنود الاحتلال.