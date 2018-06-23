فيديو| شركة حمودة ابرز الشركات الفلسطينية الراعية لليوم الوطني الايطالي

وطن: شاركت مجموعة شركات حمودة برعاية اليوم الوطني الايطالي الذي نظمته القنصلية الايطالية في فلسطين والذي شارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ومجموعة من الوزراء الفلسطنين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى فلسطين هذا الى جانب مجموعة من رجال الاعمال والاقتصاديين الفلسطينيين والشخصيات الاكاديمية والاعتبارية وممثلي القطاعين الاهلي والخاص.

وجرى خلال الاحتفال باليوم الوطني الايطالي تسليم رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله من القنصل الايطالي العام ، “وسام نجمة ايطاليا” بدرجة “المسؤول الرفيع” بقرار من فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والذي اهداه بدوره الى ابناء شعبنا في القدس الصامدين المرابطين، وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي.

واكد رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على عمق العلاقات الفلسطينية الايطالية حيث قال: “اعتز كثيرا وأتشرف بتقلدي “وسام نجمة إيطاليا” بدرجة “المسؤول الرفيع” بقرار من فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، فهذا الوسام يعطى لأي مواطنة ومواطن يتقدم ويتميز في مهام خدمة الوطن، لذلك فهو محفزٌ لي للاستمرار في عملنا الحكومي الدؤوب في تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ومدهم بخدمات ذات جودة ومستدامة. إنني أهدي اليوم هذا الوسام إلى أبناء شعبي الصامدين المرابطين في القدس، رغم المعاناة والقهر ومخططات التهجير التي تحاصرهم”.

من جهته قال القنصل الايطالي العام بالقدس فابيو سوكولوفيتش انهيشعر بالسعادة لهذه المشاركة الفلسطينية الكبيرة والواسعة من قبل الفلسطينيين وعلى اكثر من مستوى سياسي واقتصادي واهلي فلسطيني باليوم الايطالي موضحا انها تعكس حجم قوة العلاقات بين ايطاليا وفلسطين.

وقال القنصل الايطالي في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الاحتفال باليوم الوطني الايطالي في رام الله كان مناسبة للاحتفال والالتقاء بالقيادات السياسية والاقتصادية الشركاء بفلسطين الذين عبروا عن تقديرهم وحبهم لإيطاليا.

واضاف القنصل الايطالي لدينا شركاء في فلسطين من القطاع الخاص والعام والاهلي مشيرا الى ان بعض الشركات تدعم وترعى فعاليات اليوم الوطني الايطالي وهذا مؤشر على مدى قوة العلاقة وحرص الفلسطينيين على تطوير العلاقات مع ايطاليا من اجل تحقيق الاهداف على اكثر من صعيد .

واشار القنصل الايطالي ان هناك علاقة وشراكة وعمل بين الجانبان من اجل هدف واحد الا وهو تقوية المجتمع والاقتصاد الفلسطيني لتحقيق حل الدولتين ولتكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .

بدوره قال محمد الصوص مدير العلاقات والتخطيط في مجموعة حمودة الاستثمارية ان المجموعة اليوم ترعى وتمول وتشارك بفعاليات اليوم الوطني الايطالي كمشاركة من قبل مجموعة حمودة في التواصل ورعاية الفعاليات للممثليات والسفارات المعتمدة لدى فلسطين حيث اعتادت المجموعة ان تكون شريكة في الكثير

واضاف الصوص ان رعاية هذا اليوم والمشاركة فيه يمثل لمجموعة حمودة وللشركات الفلسطينية فرصة للتشبيك مع نظرائنا في القطاع الخاص بايطاليا حيث يتطلع القطاع الخاص الفلسطيني وعلى راسها مجموعة شركات حمودة الاستثمارية لانشاء منشئات وشراكات تجارية و صناعية مع ايطاليا.

واوضح الصوص ان مدير عام مجموعة حمودة الاستثمارية رائد سلامة شارك بفعاليات اليوم الوطني الايطالي وناقش على هامش الفعاليات مع القنصل الايطالي وبحضوره كمدير للتخطيط والعلاقات الدولية بالمجموعة والمدير التنفيذي لشركة حمودة فادي ابو حلوة سبل فتح الافاق مع شركات ايطالية تعمل في نفس المجال الذي تعمل به مجموعة شركات حمودة الاستثمارية من اجل خلق تعاون واستثمارات مستقبلية.

واكد الصوص ان ادارة مجموعة حمودة على علاقة مع العديد من الممثليات الاجنبية المعتمدة بفلسطين موضحا انه تم الالتقاء بالقنصل الايطالي والحديث معه عن فرص التعاون وتسهيل الشراكات ما بين حمودة ونظراءها في ايطاليا مستقبلا حيث تم تقديم عروض وتوجهات وخطط مستقبلية للتعاون معبرا عن الامل في ان يتم المضي قدما في القريب العاجل بالبدء واطلاق شراكات بين الجانبان.