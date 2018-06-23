تغريم رئيس الوزراء الكندي بسبب نظارة شمسية

وطن- وكالات: تم تغريم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بمبلغ قدره 100 دولار، بسبب عدم تصريحه في غضون مدة أقصاها شهر واحد، بتلقيه نظارة شمسية أهديت إليه.

وقالت قناة "سي بي سي" التلفزيونية، إن الغرامة فرضت من قبل مكتب ماريو ديون مفوض الأخلاق وتضارب المصالح، الذي يمثل هيئة رقابية في البرلمان الكندي.

وأشار المكتب، إلى أن رئيس الوزراء جاستين ترودو لم يصرح بتلقيه هدية تزيد قيمتها على 200 دولار، خلال 30 يوما من قبولها.

وأوضح السكرتير الصحفي لترودو، أن الأمر لا يتعلق بالفساد بل وقع "نتيجة لخطأ إداري، حيث لم يتم ملء النماذج الضرورية لذلك في غضون 30 يوما".