230 مهاجراً غير شرعياً ينتظرون حلاً دبلوماسياً في المياه الإيطالية

وطن- وكالات: أعلنت منظمة "لايف لاين" الألمانية، اليوم السبت، عن أن سفينتها التي تهدد إيطاليا باحتجازها، تنتظر في المياه الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي وتأمين امدادات لحوالى 230 مهاجراً على متنها.

واستبعدت روما السماح للسفينة الألمانية بالدخول الى مرفأ إيطالي، وقالت إنها تريد التحقق من تطابق العلم الهولندي الذي ترفعه السفينة مع جنسيتها.

وقال ممثل المنظمة في ألمانيا اكسل شتاير "ننتظر حلاً دبلوماسياً، تجري محادثات بين دول عدة لاستقبال سفينة لايف لاين والناجين"، رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل عن المحادثات.

وأضاف أنه من المفترض أن تحصل السفينة الأحد من مالطا على "بطانيات وأدوية ومواد غذائية"، مؤكداً أنها ستبقى في المياه الدولية بانتظار التوصل إلى حل للوضع.

وتتهم إيطاليا منظمة "لايف لاين" غير الحكومية أنها خالفت القانون الدولي بنقلها المهاجرين في حين كان خفر السواحل الليبي يتدخل.

وتؤكد المنظمة أنها أغاثت حولى 203 مهاجراً كانوا يغرقون، بينهم 14 إمرأة و4 أطفال.

من جهته، رفض شتاير اتهامات روما، قائلاً "كل مستنداتنا نظامية، كل الأمور قانونية"، ومؤكداً أن السفينة ترفع العلم الهولندي وأنه لا "يفهم" هذه الاتهامات.

وكانت وصلت قافلة بحرية على متنها 630 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء إلى ميناء بلنسية الإسباني الأحد الماضي، بعد رحلة شاقة استمرت تسعة أيام في البحر. وقد فتحت القضية نقاشاً محتدماً في أوروبا بشأن كيفية التعامل مع موجة اللجوء والهجرة.