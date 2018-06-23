مصرع العامل جمال هاني أحمد عليات من جنين أثناء عمله في الناصرة

جنين- وطن: لقي الشاب جمال هاني أحمد عليات مصرعه، اليوم السبت، جراء سقوطه عن علو أثناء عمله في إحدى ورش البناء داخل أراضي الــ48.

وأفادت مصادر محلية لـ وطن، بأن شابا من جنين لقي مصرعه على الفور بعد سقوطه عن ارتفاع قرابة 10 أمتار، أثناء عمله في عمارة قيد الإنشاء قرب مدينة الناصرة.

من جانبه، دعا الاتحاد العام لعمال فلسطين، إلى التحقيق في ظروف مصرع العامل عليات من، وطالب بضرورة توفير السلامة المهنية للعمال في الداخل.

وتقدم الاتحاد العام لعمال فلسطين بتعازيه الحارة لعائلة العامل عليات من مدينة جنين، حيث قالت مصادر إعلامية اسرائيلية إن العامل سقط في من أعلى الفتحة المخصصة للمصعد والتي يبلغ ارتفاعها 12 مترا.

وأكد محمود أبو الوفا الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، في بيان وصل وطن، ارتفاع معدلات الوفاة وإصابات وحوادث العمل في الداخل الفلسطيني بين صفوف العمال الفلسطينيين في ظل انعدام وسائل الصحة والسلامة المهنية والتعامل بازدواجية المعايير فيما يتعلق ببيئة العمل عندما يتعلق الأمر بالعامل الفلسطيني الذي يحرم من كافة حقوقه العمالية وتمارس بحقه كافة أشكال الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري.

ودعا أبو الوفا إلى "التحقيق في ظروف الحادث ومتابعة الأمر لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة التي يذهب ضحيتها في معظم الحالات العمال العرب من الداخل والعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر".

وأضاف أبو الوفا أن "الاتحاد العام لعمال فلسطين سيتابع الأمر مع الجهات المختصة لضمان كافة الحقوق للعامل الذي توفي اليوم"، معتبراً انه قد التحق بقافلة شهداء لقمة العيش ، الأمر الذي يتطلب مواجهة ظروف العمل والمطالبة بتحسين بيئة العمل لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.