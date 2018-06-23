فيديو| المئات يشاركون في مسيرة "رفع العقوبات عن غزة" وسط رام الله

رام الله- وطن: شارك مئات المواطنين، مساء اليوم السبت، في مسيرة مطالبة برفع العقوبات عن قطع غزة، وسط رام الله.

وقال مراسلنا إن مئات المواطنين خرجوا في مسيرة مطالبة برفع العوبات عن غزة، بعد دعوات من حراك رفع العقوبات الى المشاركة في مسيرة وسط رام الله.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات وحدوية تطالب السلطة بوقف سلسلة العقوبات التي تفرضها على القطاع.

وكان الحراك نظم مسيرة قبل عيد الفطر، وسط رام الله، مطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وقمعتها الاجهزة الامنية آنذاك.