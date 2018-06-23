داخلية غزة تصدر بيانها بشأن وفاة موقوف في أحد مراكزها

غزة- وطن: أعلنت داخلية قطاع غزة، اليوم السبت، عن نتائج التحقيق في حادثة وفاة الموقوف وليد الدهيني في مركز مباحث رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي، وبعد التواصل مع ذويه طلبت العائلة أن تكون حاضرة أثناء التشريح وأن تصطحب طبيبا خاصا من طرفها، وتم التشريح بحضور العائلة وطبيبها الخاص بإشراف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وبينت أن التشريح أظهر بأن الموقوف (وليد الدهيني) قد أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في شباك غرفة الاحتجاز، وأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات محاولة الانتحار.

وأضافت "لم يثبت من خلال تقرير الطب الشرعي والتحقيقات أن (الدهيني) قد تعرض للتعذيب أو الإيذاء، حيث لم توجد على الجسم أي علامات تدل على ذلك، وقد استلمت العائلة الجثمان وقامت بدفنه وفتح بيت العزاء".

وكانت عائلة المتوفى والهيئة المستقلة طالبتا بفتح تحقيق للوقوف على حادثة وفاة الدهيني.

وقالت الهيئة في بيان مسبق لها، إنها وفي إطار دور الهيئة القانوني الخاص برصد وتوثيق أوضاع المحتجزين في أماكن الاحتجاز والتوقيف، وبناءً على طلب عائلة المتوفى وبعد موافقة النيابة العامة في قطاع غزة بانتداب طبيب مختص لحضور عملية تشريح جثة المواطن التي تمت بالفعل اليوم الخميس الموافق 21/6/2018، بحضور منسق دائرة الشكاوى والتحقيقات في الهيئة في غزة.