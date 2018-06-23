"يديعوت": أكثر من 17 حريقاً منذ الصباح في مستوطنات "غلاف غزة"

غزة- وطن: اندلعت منذ صباح اليوم السبت، أكثر من 17 حريقاً في كافة مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة" بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة وفقاً لوسائل إعلام الاحتلال.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن حرائق عدة اندلعت منذ ساعات الصباح في كيبوتسات "غلاف غزة" ما أدى لحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأشارت الصحيفة، أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية سيطرت على الحرائق بعد التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

كما ذكرت القناة 14 العبرية، أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل سقوط طائرات وبالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وكانت ما تُسمى بوزير القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، زعمت أن إسرائيل ستجد قريباً حلاً للطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والتي أدت إلى حرق مساحات واسعة من الأحراش الزراعية.

يذكر أن 15 حريقاً اندلع أمس الجمعة في كافة المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ما تسبب باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.