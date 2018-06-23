هلال القدس يفوز بكأس فلسطين

وطن- وكالات: توج فريق هلال القدس مساء اليوم السبت، بلقب كأس فلسطين لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه شباب خان يونس بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الاياب الذي أقيم على استاد الشهيد الحسيني في الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى قبل أيام في قطاع غزة انتهى لصالح شباب خان يونس بثلاثة اهداف لهدفين، ولكن الهلال استطاع حسم اللقب لصالحه بفوزه الكبير اليوم، ليصبح فائزا بمجموع لقائي الذهاب والاياب بسبعة أهداف مقابل أربعة.

وهذه هي المرة الأولى ومنذ أكثر من ثمانية أشهر الذي يقام فيها اللقاء على استاد فيصل الحسيني الذي تم اغلاقه لترميمه وتحسينه ليصبح مطابقا للمواصفات الدولية، ويصبح ملعبا دوليا، وتم تغيير أرضية الملعب، وتوسيع المدرجات.

الهلال بهذا اللقب رفع رصيده من الألقاب إلى أربعة في سابقة تاريخية للأندية الفلسطينية، ولم يسبق لأي فريق أن أحرز هذه الألقاب في موسم واحد، ويعد هذا اللقب الأول له في المسابقة، وسبق له أن أحرز هذا الموسم دوري المحترفين، وكأس فلسطين، وكأس السوبر.

وصعق هلال القدس ضيفه شباب خان يونس بهدف مبكر جاء قبل مرور دقيقة على بداية اللقاء عبر نجمه عدي الدباغ الذي سار بالكرة لوحده من وسط الملعب وتوغل داخل صندوق الجزاء وسدد الكرة بيسراه على يمين الحارس في الشباك.

وحرمت أنانية الدباغ فريقه من احراز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة بعد أن انفرد هو واثنين من زملائه بالحارس لكنه فضل التسديد لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى.

وعزز الدباغ تقدم هلال القدس بهدف ثان في الدقيقة الـ12 بعد كرة عرضية متقنة حولها برأسه على يمين الحارس.

وشهدت الدقائق العشرة الأخيرة من زمن الشوط الأول أفضلية وسيطرة للاعبي شباب خان يونس وأخطر الفرص كانت في الدقيقة الـ37 من تسديدة اللاعب حسن حنيدق من خارج منطقة الجزاء أخرجها دفاع الهلال بصعوبة.

وعاد الدباغ مجددا واهدر فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ43 بعد كرة جماعية جميلة بين لاعبي الهلال لتصل بعدها الكرة للدباغ الذي وجد نفسه وحيدا أمام الحارس لكنه سدد الكرة ضعيفة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط سجل الهلال الهدف الثالث بعد ثنائية ملعوبة بين علي عدوي ومحمد يامين، حيث انفرد يامين بالحارس ووضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

وقلص للاعب أمجد أبو شقير النتيجة لصالح الشباب في الدقيقة الـ54 من كرة عرضية لتصل الكرة له ويسددها قوية من داخل الصندوق في الشباك.

ومنح حكم اللقاء الهلال في الدقيقة الـ58 ضربة جزاء ترجمها اللاعب تامر صيام بسهولة في الشباك، مسجلا رابع أهداف فريقه.

وعزز تامر صيام من تقدم هلال العاصمة بتسجيله الهدف الخامس والثاني له في الدقيقة الأخيرة، بعد كرة جماعية بين لاعبي الهلال لتصل الكرة الى الدباغ الذي مرر الكرة إلى صيام الذي وجد نفسه لوحده أمام المرمى ليسجل الكرة قوية في الشباك، لينتهي اللقاء لصالح الهلال بخماسية مقابل هدف.