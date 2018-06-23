أول إصابة بشرية بفيروس ينتقل بين الحيوانات فقط !

وطن- وكالات: أكد باحثون من جامعة فلوريدا الأميركية، إصابة فتى في السادسة عشرة من عمره بفيروس كانت تنتقل عدواه بين الحيوانات فقط، طيلة عقود.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتى الأميركي أصيب بفيروس "كيستون"، أثناء قضائه إجازته بمخيم في شمال ولاية فلوريدا.

وتم اكتشاف فيروس "كيستون"، أول مرة في مدينة تامبا، على ساحل خليج فلوريدا، سنة 1964، وتنتقل عدواه عادة بين الحيوانات، من خلال بعوض ينتمي إلى السلالة التي تنقل فيروس زيكا.

ودخل الفتى إلى المستشفى سنة 2016 بسبب ارتفاع الحرارة وبروز طفح على جلده، وبعد إجراء تحليلات للدم، تبين أنه غير مصاب بأي فيروس من الفيروسات المعهودة.

وعقب ذلك، قام باحثون من جامعة فلوريدا ببحث حالة الفتى حتى فوجئوا مؤخرا بكونه حاملا لفيروس قديم ينتقل بين الحيوانات فقط.

ويؤدي الفيروس إلى ظهور أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي والتهاب الدماغ، إلا أنها لم تظهر عند الفتى.

(سكاي نيوز عربية)