فيديو | اعلام الاحتلال: إصابة 3 جنود بعملية دهس قرب الخضر وانسحاب المنفذ

بيت لحم- وطن: ادعى جيش الاحتلال، أن سيارة يقودها فلسطيني، دهست ثلاثة من جنوده، مساء اليوم، بالقرب من مستوطنة "بيتار عيليت" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

وأضاف جيش الاحتلال أن جنوده الثلاثة نقلوا لتلقي العلاج، ووصفت حالاتهم بالطفيفة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السائق الفلسطيني تمكن من الانسحاب من مكان العملية.

وذكر جيش الاحتلال أنه عثر على السيارة التي دهست الجنود، لكنه لا يزال يبحث عن سائقها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقة الجسر، وقرب الملعب، بعد دهس الجنود.