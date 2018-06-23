جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الـ43

رام الله- وطن: استكملت جامعة بيرزيت، مساء اليوم السبت، مراسم تخريج الفوج الثالث والأربعين من طلبتها من كليات: الصيدلة والتمريض والمهن الصحية والعلوم، والآداب.

وحضر حفل التخريج، رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة، وأعضاء مجلس الأمناء والجامعة والهيئة التدريسية، وعدد من الشخصيات، إضافة للطلبة الخريجين وأهاليهم.

وهنأ أبو حجلة الطلبة الخريجين بنجاحهم، وقال: إن جامعةِ بيرزيت، نواصلُ العملَ بخطىً حثيثةٍ للتطوير، فقد واصلت الجامعةُ إطلاقَ العديدِ من برامجِ الماجستير والبكالوريوس الجديدة.

وتابع: "تم هذا العام اعتمادُ كليةٍ جديدةٍ هي كليةُ الفنونِ والموسيقى، التي ستحتوي على ثلاثةِ برامج هي برنامجُ الفنونِ البصرية، وبرنامجُ الموسيقى العربية، وبرنامجُ التصميم الذي تم اعتمادُه وفُتح بابُ القبولِ له حديثاً للبدءِ بالدراسةِ مع بدايةِ العام 2018/2019.

وأشار إلى أن كليةُ الأعمالِ والاقتصاد، أطلقت برنامجَ ماجستير إدارةِ الأعمال التنفيذي، الذي يأتي استجابةً لحاجاتِ المجتمع المحلي والسياق الدولي، وأطلقت كليةُ الحقوقِ والإدارةِ العامة برنامجَ ماجستير الحكومةِ والحكمِ المحلي، واعتمدت كليةُ الآداب برنامجاً أكاديمياً جديداً للإعلامِ لتخريجِ "الصحافيِّ الشامل".

ولفت أبو حجلة إلى انطلاق برنامجُ القيادةِ والمواطنةِ الفاعلة (مساري)، الذي يستهدف طلبةَ البكالوريوس منذ عامهم الأكاديمي الأول، ويهدفُ إلى تطويرِ مهاراتِ الطلبةِ في التعلمِ والتواصل، وتعزيزِ قدراتِهم الرياديةِ في خدمةِ الوطنِ والمجتمع.

وعبر عن سعادة الجامعة واعتزازها بالإنجازات التي حققتها في مجالاتٍ مختلفةٍ، أكاديميةٍ ورياضيةٍ وقانونيةٍ، قائلاً: "تؤشرُ هذه الإنجازات إلى مستوى التقدمِ الذي تحققُه الجامعةُ في الأنشطةِ المنهجيةِ واللامنهجية، التي نُعولُ عليها كثيراً في تطوير الهيئة الأكاديمية وصقلِ طلبتِنا، وفتحِ آفاقِ تفكيرِهم ومعرفتِهم على مناطقَ أرحب، تؤسس لقادةٍ في مجتمعاتِهم، وأعضاءٍ فاعلين في وطنِهم وفي خدمةِ الإنسانية، ومثالُ ذلك استشهادُ BBC ببحثٍ علمي لطالبتيْن من دائرةِ الأحياءِ والكيمياءِ الحيوية في جامعةِ بيرزيت، تحت إشرافِ جوني ستيبان".

وأضاف أبو حجلة، "تحدث البرنامج عن النتائجِ الباهرة التي حققتها الطالبتان دارين عويس وفداء عابد، وكانت الأولى في العالم حول تأثيرِ غاز ثاني أكسيد الكربون حول الشهية في الثدييات، علما أن هذا البحثَ كان ممولاً من ميزانية الجامعة للبحث العلمي، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمي في رفعة الجامعة وسمعتِها عالميًّا، ويشيرُ إلى اهتمامِ الجامعةِ دوماً بدعمِ الأفكارِ والأبحاث، خاصةً لطلبتها".

وحصل الموظف أسد توم من المكتبة الرئيسية على جائزة الموظف المتميز للعام الأكاديمي، لابتكاره وتصميمه لجهاز الماسح الضوئي، يخدم مختلف أحجام الكتب وأنواعها لغايات مسحها ضوئياً.

وقدمت الطالبة رهف الريماوي من تخصص دكتور صيدلي، كلمة الخريجين بالنيابة عن خريجي كليات: الآداب، والعلوم، والصيدلة والتمريض والمهن الصحية.

وفي نهاية الحفل، وزعت الشهادات على خريجي الكليات المختلفة، بعد موافقتهم على الالتزام بعهد الخريجين الذي قرأه رئيس الجامعة.

يذكر أنه سيتم يوم غد الأحد اختتام حفل التخرج السنوي بتخريج طلبة كليتي: الحقوق والإدارة العامة، والأعمال والاقتصاد.