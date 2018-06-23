131 شهيداً وأكثر من 14 ألف جريح منذ بدء مسيرات العودة في غزة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة لعدد الشهداء والجرحى منذ بداية المسيرات في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

وبحسب الوزارة، فإن 131 مواطنا استشهدوا وأصيب 14811 بجروح مختلفة واختناقا بالغاز. مشيرةً إلى أن 6836 مصابا تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية، و 7975 تم علاجهم في المستشفيات.

وأشارت إلى أن 15 طفلا دون سن الثامنة عشر استشهدوا، فيما استشهدت سيدة واحدة. وأصيب 2525 طفلا و 1158 سيدة.

وقالت أن 366 من الجرحى صنفوا بحالة الخطر، و3746 بحالة متوسطة، و 10699 بحالة طفيفة.

ولفتت إلى أن من بين الجرحى، 3947 بالرصاص الحي، و427 بالرصاص المطاطي، و 1466 حالة اختناق بالغاز. وأن من بين مجمل الاصابات 560 اصابة بالرأس والرقبة، و330 بالصدر والظهر و361 بالبطن والحوض و1324 أطرف علوية، و5400 أطراف سفلية.

وبينت أن هناك 47 جريحا تم بتر أطرافهم السفلية، و7 حالات تم بتر طرافهم العلوية.

ونوهت إلى أن اثنين من الطواقم الطبية استشهدا، وأصيب 229 منهم بالرصاص الحي والغاز المسيل، وتضررت 39 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

فيما استشهد صحفيان وأصيب 170 بالرصاص الحي والاختناق بالغاز.