اعتقالات ومداهمات بالضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في محافظات الضفة الغريية اعتقلت خلالها عددا من الشبان.

وافاد شهود عيان ان الاحتلال اعتقل 3 شبان من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وهم : هيثم مرعي، محمد فحماوي، و محمد فودة.

وفي قلقيلية اعتقلت الشاب نظام نصر خدرج كما نصبت حاجزا على مدخل عزون الرئيسي.

وتم اعتقال الشاب أنور منير أبو عليا من المغير شرق رام الله واقتحام عارورة وسلواد ومزارع النوباتي.

وجرى اعتقال عياد الهريمي و رمزي الهريم و خليل الهريمي ومحمود الشويكي من بيت لحم، فيما سلم الشاب محمد شحادة المتهم بتنفيذ عملية الدهس غرب بيت لحم؛ نفسه للاحتلال وذلك على حاجز النشاش قرب المدينة.

وسلم الاحتلال بلاغات استدعاء للأسرى المحررين أيمن الجبارات وممدوح أبو عصبة واقتحام منزلي الأسيرين محمد خليل البو وإياد باجس البو في حلحول شمال الخليل.