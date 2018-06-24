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3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

24.06.2018 08:28 AM
3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

وطن: دخل ثلاثة أسرى من الضفة الغربية اليوم 24 من يونيو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أحمد مصطفى أحمد بشارات (43 عامًا) من مدينة طوباس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 15عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ومن بلدة جبع قضاء مدينة جنين/ الأسير إبراهيم حسن أمين سلامة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير ربيع نمر يوسف ملايشة المحكوم بالسجن 30 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 15 عامًا في السجون.

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