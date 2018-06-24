الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

رام الله-وطن: توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشركة الوطنية موبايل - إحدى شركات Ooredoo العالمية – وراعي كرة القدم الفلسطينية، نادي هلال القدس بطلًا لكأس فلسطين للموسم الكروي 2017 / 2018، وذلك بعد اختتام بطولة كأس فلسطين بمباراتي الذهاب والإياب بين فريقي شباب خانيونس (النشامى) وهلال القدس (أسود العاصمة).

وعقب إنتهاء المباراة التي كانت نتيجتها 5 أهداف لهلال القدس مقابل هدف لشباب خانيونس، توج رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي، نادي هلال القدس بطلًا لكأس فلسطين، فيما أعلنا نادي شباب خانيونس وصيفًا، وقدما الكأس والميداليات للفريقين، مهنئين الفريقين على الروح الرياضية العالية التي تمتع بها اللاعبين طيلة الموسم، وللأداء المحترف الذي قدماه للجماهير.

وشهدت المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الشهيد فيصل الحسيني، أجواء مليئة بالإثارة والروح الرياضية، وضجت المدرجات بهتافات الجماهير المتحمسة، والتي كانت متشوقة لمعرفة الفائز، وسط ترحيب كبير بأبناء خانيونس الذين قدموا من قطاع غزة عقب فوزهم على نظيرهم نادي هلال القدس بمباراة الذهاب على أرض ملعب فلسطين في غزة، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وهنأ اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نادي هلال القدس على الفوز الذي ظفر به، مؤكدًا أن فوز هلال القدس بلقبه الرابع لهذا العام، يعكس حجم التطور الرياضي الكبير في فلسطين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، على الرغم من كل محاولات التضييق عليه من قبل الاحتلال، الذي يسعى بشكل دائم لعرقلة ومنع إقامة أي نشاط رياضي فلسطيني في القدس، والذي يستهدف أيضا كافة محاولات تطوير الرياضة في القدس، وأن هذا الفوز يحمل رسالة للعالم يؤكد فيها أن الشباب المقدسي محب للسلام.

وثمن اللواء الرجوب دور شركة الوطنية موبايل، في رعايتها لدوري المحترفين وكأس فلسطين الأمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاحهما، داعيا كافة شركات القطاع الخاص لتتبع خطى الشركة في رعاية الرياضة والاستثمار فيها، خاصة أن الرياضة أصبحت اليوم صناعة وطنية لدى كافة الدول، وإحدى قطاعات الاستثمار الهامة.

ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي على المباراة: "كانت مباراة متميزة وشديدة الإثارة، جعلتنا نستذكر إمكانيات الشباب الفلسطيني المبدع، والطاقات الكبيرة لديهم، وأكدت لنا أن الرياضة الفلسطينية وكرة القدم تحديدًا هي من أهم القطاعات التي يجب الاستثمار بها ودعمها، لتكون رافعة لهوايات الشباب، وحاضنة لجهودهم وطاقاتهم".

وأعرب د. مرعي عن اعتزاز الوطنية موبايل بالعلاقة الوثيقة التي تربطها مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة اللواء جبريل رجوب، الذين قدموا كل الجهود لتطوير المنظومة الكروية الفلسطينية ورفعة اسم دولة فلسطين عاليًا بين الشعوب والأمم حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن الوطنية موبايل حصدت لقب راعي كرة القدم الفلسطينية من خلال شراكتها مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني للعام الثالث على التوالي، وعبر رعايتها لدوري الوطنية موبايل للمحترفين في الضفة الغربية، ودوري الوطنية موبايل للدرجة الممتازة في قطاع غزة وكأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الشهيد أبو عمار.