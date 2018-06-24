بنك القدس يوفر كرسي متحرك للطفل هاني أبو ريده

رام الله- وطن: قام بنك القدس موخراً بمباردة تمثلت بشراء كرسي كهربائي متحرك للطفل هاني أبو ريده مساهمة منه في رسم البهجة على الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك ضمن التزامه بترك بصمة واضحة وملموسة على جميع فئات المجتمع الذي ينتمي إليه.

قام بتسلم الكرسي السيدة حنان عيسي مديرة فرع بنك القدس بمقر الفرع في نابلس التي أكدت على إيمان البنك بدوره بالمسوؤلية المجتمعية المنوط به ، التي تعد انعكاساً لرؤية إدارة البنك.

بدوره رسم الطفل "هاني" بسمته العفوية لحظة الجلوس على الكرسي التي عبرت عن بهجته وسعادته لإستلامه الكرسي الذي سيساعده على ممارسة حياته وتلبية إحتياجاته بمفرده ، موجها الشكر لبنك القدس على هذه المبادرة في تقديم الكرسي.

يذكر أن بنك القدس يلتزم بمضمون المسؤولية المجتمعية التي تعد ذات مضمون أخلاقي تحفظ للبنك ريادته كشريك مجتمعي وتعطي بعدا متوافقاً مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر من مجتمعنا التي تسجل إضافة نوعية لبنك القدس كون الرسالة واحدة والهدف واحداً.