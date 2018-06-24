فيديو| موظفو العقود في مشفى عالية لوطن: كفى كل هذه السنوات دون تثبيت

الخليل-وطن: اعتصم موظفو العقود في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، أمام المستشفى للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم.

يذكر أن عددا من هؤلاء الموظفين يعملون على نظام العقود منذ ما يقارب 10 سنوات وبراتب قليل ودون اي حق من حقوق العاملين.

وقال معتصم حيمور وهو موظف في مستشفى عالية الحكومي لـوطن، أنه موظف على نظام العقود، منذ 5 سنوات وان هناك موظفين يخدمون في المستشفى منذ نحو 10 سنوات دون تثبيت.

وأضاف حيمور أنهم ليس لديهم أي حقوق ولا يعتبروا موظفين أصلا، وان مطالبهم أن يتم اعادة النظر في العقود التي يعملون بموجبها، وان الوزارة تقدم لهم الوعو بالتثبيت كل سنة لكن دون جدوى.

وأكد حيمور، أنهم يعملون ساعات إضافية بسبب نقص الموظفين، وان ادارة المستشفى هددت بخصم راتب اليوم بسبب الاضراب الذي نظمه الموظفون اليوم .

من جهته قال الموظف عبد العزيز حدوش، إن جميع المستشفيات في الضفة تم تثبيت الموظفين فيها ولكن مستشفى عالية الحكومي لم يثبت إلا موظفا واحدا فقط.

وطالب حدوش عبر وطن رئاسة الوزراء ووزير الصحة وإدارة مستشفى عالية الحكومي اخذ مطالبهم بعين الاعتبار وان يكون لهم حق الأولوية في التثبيتات القادمة.