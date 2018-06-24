وزارة المواصلات تعد بمحاربة تعدي السيارات الخاصة على النقل العام

رام الله- وطن: قال وزير النقل والمواصلات المهندس، سميح طبيلة، إنه تم التوافق بين الوزارة ونقابة النقل العام وبالشراكة مع شرطة المرور على تشديد العقوبات التي يتيحها القانون وتكثيف الجهود للخلاص من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركاباً بأجر واصفاً إياها بالخطيرة.

وأهاب طبيلة ، بالمواطنين أن يكونوا على مستوى عال من الوعي لخطر استخدام مثل هذه المركبات المخالفة للقانون والتبليغ عنها.

من جهة أخرى نفى طبيلة رفع أسعار المواصلات العمومية بالمطلق مضيفاً أنه تم تكليف لجنة في الوزارة لدراسة أثر رفع أسعار الوقود على تعرفة النقل العام والتي بدورها سترفع توصياتها للوزير لأخذ القرار المناسب قريباً .