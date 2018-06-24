هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير إياد حريبات

الخليل- وطن: حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، من تدهور الوضع الصحي للأسير إياد أحمد موسى حريبات (35 عاما) من قرية سكة جنوب دورا في مدينة الخليل.

وبين عجوة أن الأسير حريبات، المحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما، يعاني منذ عام 2014 من مرض عصبي يُسبب له رعشة مستمرة في جسده، وفي الفترة الأخيرة لم يعد قادرا على الحركة بشكل طبيعي ولا يستطيع الوقوف على رجليه ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، كما أنه لا يستطيع الذهاب للحمام لقضاء حاجته أو الاستحمام، إلا بمساعدة زملائه الأسرى، ويشتكي أيضا من آلام وأوجاع متواصلة في جميع أنحاء جسده.

وأضاف ان الأسير يقبع حاليا في قسم "المعبار" التابع لمعتقل عسقلان بمفرده، ويطالب بضرورة التدخل السريع لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.