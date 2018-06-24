الاحتلال يعترض طائرة مُسيرة في سماء الجولان

رام الله-وطن: زعم جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم الأحد، اعتراضه بصاروخ "باتريوت" طائرة مسيرة دخلت مجال الجولان المحتل قادمة من سورية، لكن دون أن يبلغ عن إصابتها أو إسقاطها.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم، إن الطائرة غيرت مسارها ولم تتجاوز خط وقف إطلاق النار فوق مرتفعات الجولان.

وحسب بيان الجيش، تم أطلق صاروخ من بطارية "باتريوت" باتجاه طائرة دون طيار اقتربت من جهة سورية باتجاه خط وقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك ابتعدت الطائرة من المنطقة دون أن يتم رصد إصابتها.

وتابع الجيش: "لقد كشفت أنظمة الدفاع الجوي الى جانب أنظمة الرصد التهديد بشكل مسبق وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي".