الاحتلال يقصف غزة والـ"كهروضوئية" تفشل في إيقاف البالونات الحارقة

غزة- وطن: أطلقت طائرات حربية اسرائيلية مسيرة صاروخين على أرض زراعية، ودراجة نارية شرقي مخيم البريج، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان، بإطلاق طائرة مسيرة لصاروخين بالقرب من مجموعة من المتظاهرين في خيام العودة شرق المخيم.

وأكدوا أن صاروخا استهدف أرضا فارغة بالقرب من المتظاهرين، واخر استهدف دراجة نارية بالمكان، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف الشبان المتظاهرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عصر اليوم، موقعاً شرقي مخيم البريج وسط القطاع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 11 حريقا اندلع في مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الأحد، بالرغم من نشر جيش الاحتلال منظومة الـ"كهروضوئية"، على طول السياج الفاصل مع القطاع، لمواجهة الطائرات والبالونات الحارقة.