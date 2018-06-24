أخيراً.. غوغل تطلق تطبيق بودكاست

وطن- وكالات: أعلنت شركة غوغل إطلاق تطبيق بودكاست خاصا بها للأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل أندرويد.

وأوضحت الشركة الأميركية أن تطبيق بودكاست (Podcast) الجديد يعد طريقا سريعا لجلب المحطات الإذاعية والصيغ الصوتية الأخرى إلى هاتف المستخدم.

ويقوم التطبيق المجاني والبسيط بتقسيم البودكاست حسب شعبيتها ونوعها، مثل الأخبار أو السياسة أو الكوميديا أو الثقافة، وتبعا لاهتمامات المستخدم يوصي التطبيق بمحتويات أخرى.

ويتضمن العرض الحالي الكثير من البودكاست الخاصة بالمحطات الإذاعية الرسمية ومقدمي الخدمات الأخرى.

وتتم مزامنة البودكاست التي تم الاشتراك بها عبر جميع أجهزة غوغل الخاصة بالمستخدم، حيث يمكن مواصلة الاستماع للمحطة الإذاعية التي كان يتم الاستماع إليها بواسطة الهاتف الذكي أثناء التنقل، بمجرد الوصول إلى المنزل عن طريق السماعات الشبكية بواسطة المساعد الرقمي.

المصدر : الألمانية