إطلاق نار على مستوطنة جنوب بيت لحم والاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

بيت لحم- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المدخل الجنوبي الرئيسي لبلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبيت فجار ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا في محيط البلدة وشنوا حملة تفتيش للمركبات، بحجة إطلاق الرصاص من قبل مركبة صوب مستوطنة "مجدال عوز" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق من مساء اليوم، بأن مسلح أطلق النار على مستوطنة "جدال عوز" قبل أن ينسحب من المكان.