بذريعة أنهم من مطلقي البالونات الحارقة.. الاحتلال يهدد أربعة شبان بالاغتيال

غزة- وطن: نشر جيش الاحتلال صوراً زعم أنها لأربعة من مطلقي البالونات الحارقة، في تهديد غير مباشر باغتيالهم.

إليئور ليفى"المختص بالشأن الفلسطينى في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكر مساء اليوم، "إنتبهوا لذلك.. الجيش ينشر صور لأربع نشطاء من خلايا إطلاق البالونات الحارقه".

وأضاف "بعبارة أخرى الجيش يرسل رساله لغزه بأن هؤلاء الأربعه تم وضع علامه عليهم.. والخطوه القادمه هي الإغتيال".

والأربعة هم وفق جيش الاحتلال: عمرو أبو دف، معتصم نباهن، مهنا حمدان، باسم حزين.