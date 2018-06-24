محمد صلاح يدرس الاعتزال الدولي

وطن- وكالات: ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المصري محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليًا، بسبب عدم رضاه عما حدث في الشيشان أثناء إقامة منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكشف مصدر مقرب من صلاح لشبكة "CNN" العالمية أن صلاح غير راض عما حدث، وتواجد البعثة في حفل عشاء مع رئيس الشيشان رمضان قاديروف.

ودعا قاديروف بعثة المنتخب المصري لحضور مأدبة عشاء، ومنح محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية قبل الرحيل عن المدينة.

وقال المصدر للشبكة: "محمد صلاح غاضب مما حدث في الشيشان، ولا يرغب في المشاركة في أمور لا علاقة لها بكرة القدم، أو استخدامه لأمور سياسية".

وغاب محمد صلاح عن المواجهة الأولى لمصر في المونديال ضد أوروجواي التي خسرها "الفراعنة" بهدف نظيف، وشارك ضد روسيا وسجل الهدف الوحيد لمصر في المباراة التي خسرتها بهدف لثلاثة.