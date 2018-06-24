وفد برلماني ايرلندي يزور مخيم اليرموك

وطن- وكالات: نظم وفد برلماني ايرلندي زيارة تفقدية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق برافقة رئيس حركة فلسطين حرة سائد عبد العال، للاطلاع على حجم الدمار والخراب الي لحق بمنزل وممتلكات المدنيين جراء القصف الذي تعرض له والاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش السوري من جهة وتنظيم داعش الارهابي من جهة اخرى.

يذكر أن قوات الجيش السوري والفصائل الفلسطينية المواليه له، استعادت السيطرة على مخيم اليرموك ومناطق في جنوب دمشق يوم 21/ 5/ 2018 بعد الحملة العسكرية التي شنّها يوم 19 – نيسان/ إبريل 2018.

ونزحت الغالبية العظمى من سكان المخيم إلى مناطق أخرى في سوريا أو خارجها، هربا من الحرب الدائرة هناك وجرائم تنظيم داعش، إضافة إلى نقص المواد التموينية والعلاجية في المخيم.