أردوغان يفوز في انتخابات الرئاسة التركية وفق نتائج جزئية

وطن- وكالات: تقدم الرئيس التركي رجب اردوغان، اليوم الاحد، سباق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحتدم في مواجهة معارضة نشطة، وفقا لما اظهرته نتائج جزئية.

وبحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية، فان اردوغان حصل بعد فرز ثلثي بطاقات الاقتراع على 55,5% من الاصوات كما تقدم الائتلاف الذي يقوده حزبه بنسبة 57% بعد فرز نصف بطاقات الانتخابات التشريعية.

لكن الفرز لا يؤكد حتى الان ضمان حصول اردوغان على اكثر من 50% ليفوز منذ الجولة الاولى ولا الاحتفاظ بغالبيته البرلمانية.

وحل منافسه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي محرم اينجه ثانيا في الانتخابات الرئاسية باقل من 30% من الاصوات بعد فرز ثلثي البطاقات.

وحصل ائتلاف المعارضة في الانتخابات التشريعية على نحو 32% من الاصوات بعد فرز نصف البطاقات، بحسب المصدر ذاته.

ويهمين اردوغان منذ 15 عاما على السلطة في تركيا وفرض نفسه كاقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك.

لكن معارضيه يتهمون اردوغان البالغ من العمر 64 عاما بانحراف استبدادي خصوصا منذ 15 تموز/يوليو 2016 اثر محاولة انقلاب اعقبتها حملات للنظام ضد قطاعات عريضة من المعارضة والصحافيين واثارت قلق اوروبا.

وتمكن اينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي مستقطبا الجماهير في كافة انحاء البلاد.

وشهدت الحملة الانتخابية تغطية اعلامية غير متوازنة تماما لصالح اردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل.

وقال انجيه "سأحمي حقوقكم. كل ما نريده هو منافسة عادلة. نحن لا نخشى شيئا ولا نصدق التقارير المحبطة".