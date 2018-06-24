"أنصار الله" اليمنية تقصف الرياض بصواريخ باليستية

وطن- وكالات: أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أن "قوتها الصاروخية تعلن قصف مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية"، وفقا لقناة المسيرة التابعة لهم.

من جهتها أعلن الدفاع الجوي السعودية أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقته "انصار الله" فوق الرياض، حسبما نشر حساب قناة الإخبارية السعودية على "تويتر".

وكانت "رويترز" نقلت عن شاهد عيان قوله إنه سمع ستة انفجارات على الأقل، وشاهد ومضات في سماء العاصمة السعودية الرياض كما ظهرت سحب دخان فوق المدينة.