احذر.. زجاجة الماء قد تحرق سيارتك !

وطن- وكالات: حذر خبراء من ترك زجاجات المياه في السيارة خلال فصل الصيف، كونها قادرة على حرق أجزاء من السيارة، أو إشعال حريق بالفعل.

وبحسب موقع "livescience" فإنه عند وضع زجاجة المياه في السيارة، تتعرض الزجاجة لحرارة كبيرة من أشعة الشمس، وبالتالي فإن من الممكن للبلاستيك أن يعمل كـ "عدسة"، فيقوم بتركيز الضوء في حزمة عالية الطاقة، تكفي لحرق مقعد السيارة، على سبيل المثال.

بدوره، قال العالم أوديل مادين، من معهد "غيتي" في لوس أنجلوس: "تقوم عدسات النظارات والعدسات المجهرية بتوجيه فوتونات الضوء بحيث تتسلط على نقطة معينة".

وأضاف، يمكنك استخدام ذلك لرؤية شيء بصورة أفضل، أو لتركيز الكثير من الضوء على نقطة صغيرة جداً، وتركيز كل هذه الطاقة التي يمكن أن تتسبب في ذوبان وحرق الأشياء.