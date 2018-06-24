كولومبيا تقصي بولندا من نهائيات كأس العالم

وطن- وكالات: أقصى منتخب كولومبيا نظيره منتخب بولندا من نهائيات كأس العالم 2018، بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة المقامة في روسيا.

وبهذا الفوز حقق المنتخب الكولومبي فوزه الأول في المونديال، وهو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثامنة بفارق نقطة واحدة عن منتخبي اليابان والسنغال.

وسيلاقي منتخب كولومبيا بمباراته الأخيرة في دور المجموعات نظيره منتخب السنغال في صراع على بطاقة التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ملخص الشوط الأول: انطلاق المباراة بوتيرة ضعيفة من قبل كلا المنتخبين، لكن سرعان ما بدت السيطرة واضحة لصالح المنتخب الكولومبي، وفي المقابل اعتمد نظيره البولندي على شن الهجمات المرتدة.

وافتتح المنتخب الكولومبي التسجيل قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بعد تسديدة من اللاعب كوادرادو باتجاه صندوق بولندا والتي اعتلى إليها اللاعب ياري مينا بدون رقابة ويسددها برأسه نحو الشباك.

ملخص الشوط الثاني: أداء ضعيف من قبل المنتخب البولندي، غياب اللعب المنظم ومساحات واسعة استفاد منها نظيره الكولومبي الذي أثبت علو كعبه طوال مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 69 استلم اللاعب الكولومبي فالكاو كرة بينية خطيرة داخل صندوق بولندا ليسكنها في الشباك بسهولة ويعلن تفوق منتخب بلاده بهدف ثان.

وفي الدقيقة 76 تلقى اللاعب الكولومبي الآخر، كوادرادو، كرة رائعة وينفرد بالحارس ليسدد على يسراه ويمنح منتخب بلاده هدفا ثالثا حسم المباراة من خلاله.

ونستعرض أمامكم فيما يلي أبرز ما شهدته دقائق المباراة:

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 25: خطأ في التعامل مع الكرة من قبل اللاعبين الكولومبيين كوادرادو وفالكاو داخل منطقة جزاء بولندا وفرصة تهديفية ضائعة.

دقيقة 30: تبديل اضطراري بصفوف منتخب كولولمبيا، خروج اللاعب أغويلار ودخول اللاعب أوريبي بدلا منه.

دقيقة 36: اللاعب الكولومبي كوادرادو يقترب باتجاه مرمى بولندا ويسدد كرة خطيرة لكن الدفاع تمكن من إبعاد الكرة من منطقة الخطر.

دقيقة 39: المنتخب الكولومبي يتقدم بهدف من تسديدة رأسية من اللاعب ياري مينا.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 57: تبديل بصفوف منتخب بولندا، خروج اللاعب كوفانسكي ودخول اللاعب غوروسكي.

دقيقة 58: اللاعب البولندي ليفاندوفسكي يستلم كرة خطيرة داخل صندوق كولومبيا ليسددها لكنها تشتت بعد ارتطامها بالحارس.

دقيقة 61: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا بيدنارك.

دقيقة 69: اللاعب الكولومبي فالكاو يستلم كرة بينية خطيرة داخل صندوق بولندا ليسكنها في الشباك بسهولة ويعلن تفوق منتخب بلاده بهدف ثان.

دقيقة 72: تبديل بصفوف منتخب بولندا، خروج اللاعب بيريزنسكي ودخول اللاعب تيودورزيك بدلا منه.

دقيقة 72: تبديل بصفوف منتخب كولولمبيا، خروج اللاعب كينتيرو ودخول اللاعب ليرما بدلا منه.

دقيقة 76: اللاعب الكولومبي كوادرادو يستلم كرة رائعة وينفرد بالحارس ليسدد على يسراه ويمنح منتخب بلاده هدفا ثالثا.

دقيقة 78: تبديل بصفوف منتخب كولومبيا، خروج اللاعب فالكاو ودخول اللاعب باكا بدلا منه.

دقيقة 88: اللاعب البولندي ليفاندوفسكي يسدد كرة خطيرة باتجاه المرمى لكن الحارس كان بالمرصاد.

تشكيلة كولومبيا: أوسبينا، أرياس، ياري مينا، موخيكا، دافينسون سانشيز، باريوس، أغويلار، خاميس رودريغيز، كوادرادو، كينتيرو وفالكاو.

تشكيلة بولندا: تشيزني، بازدان، بيدنارك، بيريزنسكي، بيسيزك، غورالسكي، كريشوفياك، ريبوس، زيلينسكي، ليفاندوفسكي وكوفانسكي.