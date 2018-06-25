إطفاء الاحتلال: حرائق القدس الأخيرة "عمل متعمّد"

وطن: زعم تقرير أوليّ صادر عن جهاز الإطفاء في دولة الاحتلال أنّ موجة الحرائق التي اندلعت في القدس المحتلّة، نهاية الأسبوع الماضي، سببها "إحراق متعمّد"، وفقًا لما نقلت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، فجر اليوم، الإثنين.

وقال التقرير إنه يجري بحث اشتباه أن يكون الإحراق المتعمّد "نشاط إرهابيّ على خلفيّة قوميّة".

واندلعت، يوم الجمعة الماضي، أربعة حرائق بموازاة "بارك همسيلاة" المقام على أراضي المالحة وبيت صفافا والقطمون في القدس المحتلّة، ونجحت طواقم ٦ طواقم إطفاء في السيطرة على الحرائق دون وقوع إصابات في المكان، باستثناء متطوّع إطفاء نقل لتلقي العلاج في أحد مشافي القدس ووصفت حالته بالطفيفة.

وفي المكان ذاته، اندلع حريقان، أول من أمس، السّبت، "ما زاد من ترجيحات السلطات أن الحرائق متعمّدة"، وفقًا للإذاعة الإسرائيليّة العامّة.

وقامت سلطة الإطفاء بتحويل نتائج تحقيقها الأولي لشرطة الاحتلال من أجل فتح تحقيق في الموضوع، "إذ إنّ ٤ حرائق من أصّل ٦ اندلعت يوم الجمعة، على الأقل، نتيجة إحراق متعمّد" أمّا حريقا يوم السبت فـ"على ما يبدو" اندلعا بسبب إحراق متعمّد، وفق تقرير الإطفاء.

عرب 48