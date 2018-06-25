البرتغال تعول على رونالدو لهزيمة إيران

وطن: سجل كريستيانو رونالدو كل أهداف البرتغال في كأس العالم لكرة القدم حتى الآن، وستعتمد بطلة أوروبا عليه بشدة مرة أخرى لتجاوز إيران، عندما يلتقي الفريقان ضمن المجموعة الثانية، اليوم الإثنين.

ومنحت ثلاثية رونالدو في التعادل 3-3 أمام إسبانيا نقطة مهمة لفريقه، بينما كانت ضربة رأس قوية من الهداف التاريخي لأوروبا في المباريات الدولية في بداية مواجهة المغرب، كافية لاقتناص ثلاث نقاط مهمة أخرى.

وتملك البرتغال وإسبانيا، التي ستلتقي مع المغرب في نفس التوقيت 4 نقاط، ويحتاج الفريقان للتعادل لبلوغ الدور التالي، لكن إيران تتأخر بفارق نقطة واحدة عن المنتخبين بثلاث نقاط، وتحتاج للفوز على البرتغال للتأهل لدور 16 على حسابها.

وطغى الأداء اللافت لمهاجم ريال مدريد (33 عاماً) على مستوى منتخب بلاده في أول مباراتين، وظهر فريق المدرب فرناندو سانتوس بأنه فريق اللاعب الواحد تقريباً.

وفازت البرتغال في 20 مباراة بين 26 تحت قيادة سانتوس منذ توليه المسؤولية في سبتمبر (أيلول) 2014، وخسرت مرتين، واحدة منهما بركلات الترجيح أمام تشيلي في كأس القارات.

وكان 10 بين 20 انتصاراً بفارق هدف واحد، ومعظم باقي انتصارات على منتخبات وطنية ضعيفة.

وفقد الفريق الكرة عدة مرات أمام المغرب، ما أثار استياء سانتوس.

وسيلتقي لاعبو البرتغال مع وجه مألوف في المنطقة الفنية لإيران، حيث يقف مواطنهم كارلوس كيروش الذي سبق له تدريب منتخب بلاده في 2008، وقاده في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وساهم الاستقرار والطريقة العملية لكيروش، خلال فترة استمرت 7 أعوام قاد خلالها إيران، وستنتهي بنهاية البطولة بعد قراره الرحيل.

وسيكون منع رونالدو من هز الشباك الهدف الأول للفريق، بينما سيقود الشاب سردار آزمون هجوم إيران، على أمل قيادة الفريق لتجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بالبطولة.