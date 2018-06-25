مانحو الانروا يجتمعون في نيويورك اليوم في ظل تشاؤم بحل ازمتها

وطن: من المقرر ان ينعقد اليوم الاثنين في نيويورك مؤتمر مانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة 27 دولة مانحة، و3 أعضاء مراقبين، هم: فلسطين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وتُعوّل (الأونروا) على مؤتمر المانحين لسد أو تقليص العجز المالي الذي تعاني منه، منذ العام الماضي، ويُقدّر بقرابة 250 مليون دولار، بات يُهدّد استمرار تقديم الخدمات لأكثر من 5.3 مليون لاجئ، خاصة الصحيّة والتعليمية وبرنامج الطوارئ الغذائي.

وفاقم عجز (الأونروا) تقليص الولايات المتحدة، وهي المانح الأكبر للوكالة، الدعم المالي لهذا العالم، وبلغ التقليص نحو 300 مليون دولار. إلى جانب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهّداتها المالية للعام الماضي والحالي.

وتعتزم الوكالة تأجيل دفع رواتب بعض موظفيها وتعليق بعض عملياتها بسبب الأزمة. وفق تصريحات صحفية لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أدلى بها الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة الاستشارية للأونروا عقدت اجتماعًا لها في العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، لمناقشة دعم الوكالة، أتبعته بزيارة ميدانيّة إلى قطاع غزة، أجراها وفدٌ منها يضمّ 30 شخصية.

يُشار إلى أنّه يتم تمويل وكالة الغوث بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية من الأطراف المانحة، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات، التي زادت على كاهل (الأونروا)، نتيحة زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الأزمات التي يعيشونها. وفق ما تُصرّح به الوكالة.

وتأسست (الأونروا) بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين وصل عددهم الان لحوالي 5.4 ملايين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لهم في 5 مناطق تعمل فيها الوكالة، وهي: الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات (الأونروا) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.