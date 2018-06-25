الديمقراطية لوطن:نقل شؤون المغتربين للخارجية ينال من مكانة منظمة التحرير

رام الله - وطن: يزداد التسريب حول نية الرئيس محمود عباس نقل دائرة شؤون اللاجئين الى وزارة الخارجية، وهي الدائرة التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية.

وقال نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن، انه لم يتم اصدار اي قرار بشأن نقل دائرة شؤون اللاجئين الى وزارة الخارجية، لافتا في الوقت نفسه الى ان الموضوع قيد البحث والدراسة في اطار منظمة التحرير.

واضاف عبد الكريم ان هذا التوجه يصب في عملية تنفيذ المرسوم الذي صدر سابقا عن الرئيس محمود عباس والذي بموجبه يسند مهمة عمل الدائرة الخارجية، مشددا ان هذا الامر سينال من مكانة منظمة التحرير في الوقت الذي كان احد اهداف المجلس الوطني هو تعزيز مكانة المنظمة كمرجعية للسلطة ولكل اجهزتها .

واضاف "من الضرورة الحفاظ على الدائرة ومعالجة اي اشكاليات وقعت من خلال تشكيل مجلس استشاري للدائرة يضم ممثلي جميع القوى الفلسطينية الفاعلة".

وحول رد الديمقراطية في حال تنفيذ القرار وامكانية مقاطعتها اللجنة التنفيذية وفق ما تسرب من انباء في حال نقل الدائرة، قال عبد الكريم "حتى الان لا يوجد مثل هذا القرار فالموضوع قيد البحث في التنفيذية وعندما يتقرر اي شيء بهذا الامر سنأخذ قرارنا في الجبهة"