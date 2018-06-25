حرائق جديدة بمستوطنات بفعل أطباق غزة الطائرة

رام الله-وطن: ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أنَّ خمسة حرائق اندلعت في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة بفعل الأطباق الورقية الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة أنَّ قوات الإطفائية الإسرائيلية تحاول إخماد الحرائق التي تزداد وتيرتها مع اشتداد الرياح التي تحفز انتشارها في الحشائش والأعشاب المنتشرة في المستوطنات.

وخلال اليومين الماضيين اندلع أكثر من 70 حريقا بمستوطنات الغلاف على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء استخدام منظومة ليزرية يوم الجمعة الماضي لإسقاط البالونات الحارقة.