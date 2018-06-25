محكوم بالسجن المؤبد.. والدة الأسير إياد حريبات تناشد لإنقاذ حياته

الخليل- وطن: ناشدت والدة الأسير المريض إياد أحمد موسى حريبات (36 عاماً) من قرية سكة جنوب دورا في الخليل، بضرورة التحرك لإنقاذ حياة نجلها.

وأكدت حريبات خلال حديثها لاذاعة صوت الاسرى، أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية نقلت صباح اليوم الاثنين نجلها المريض من سجن عسقلان إلى ما يسمى مستشفى الرملة بعد تردي وضعه الصحي.

وشددت على أن نجلها يمنع من رؤية الطبيب وفقد القدرة على الحركة، مؤكدة أن تفاقم وضعه الصحي بسبب ظروف الاعتقال الصعبة واللإنسانية.

ولفتت إلى أن نجلها مصاب منذ عام 2014 بمرض عصبي يسبب له رعشة مستمرة في جسده، وفي الفترة الأخيرة لم يعد قادراً على الحركة بشكل طبيعي، ولا يستطيع الوقوف على رجليه ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، ويشتكي أيضاً من آلام وأوجاع متواصلة في جميع أنحاء جسده.

يشار إلى أن الأسير حريبات، معتقل منذ عام 2000، ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى20 عاما، قضى منه 18 عامًا في سجون الاحتلال.