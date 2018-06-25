أولمرت: كان بإمكاننا إزالة حماس إبّان حكمي ونادم لأني لم أفعل

وطن-وكالات: عبّر رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت خلال حديثه التلفزيوني لقناة "i24News" الإسرائيلية عن ندمه الشديد إبان حكمه بعدم إخراج حركة حماس من السلطة في غزة عام 2009، حسب ادعائه.

وشن جيش الاحتلال عدواناً ضخماً في ذلك العام ضد قطاع غزة أطلقت عليه اسم "الرصاص المصبوب" عندما كان أولمرت يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.

وقال اولمرت الذي استقال من منصبه ودخل السجن بتهمة تلقي رشوة ، "لم نكمل العملية، حيث كان بإمكاننا إزالة حماس من غزة في ذلك الوقت، وكان عدم القيام بذلك خطأ فادحا وموقفا غير مقبول من وزيري الحرب والخارجية في ذلك الوقت. مؤكدا أن "نتيجة لهذا الخطأ، حركة حماس تعافت، وأصبحت أقوى مما عليه الآن، وبات من المستحيل الآن إزالة حماس من غزة".

وقدم أولمرت، نصيحة لبنيامين نتنياهو بـ"تقديم استقالته بكرامة احتراما لدولة إسرائيل".