سلطة النقد: استبدال التالف من العملات وإدخال الفكة إلى قطاع غزة

رام الله- وطن: قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن "الجهود المكثفة والتي تم بذلها مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم أثمرت إلى استبدال التالف من العملات المختلفة في قطاع غزة".

وأوضح الشوا في تصريح مساء اليوم الاثنين، أنه تم استبدال ما مجموعه 155 مليون شيقل، و4.3 مليون دولار، و1.1 مليون دينار واستبدالها بفئات حسب احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وأشار إلى قيام سلطة النقد بإدخال 15 مليون دولار والعملة المعدنية من فئة النصف شيقل الى قطاع غزة.