الامير وليام يصل دولة الاحتلال

وطن- وكالات: وصل الامير وليام، اليوم الاثنين، الى دولة الاحتلال في زيارة رسمية هي الاولى لاحد افراد الاسرة الملكية البريطانية الى الدولة العبرية والاراضي الفلسطينية.

وهبطت طائرة الامير (36 عاما) من سلاح الجو الملكي البريطاني بعد انطلاقها من عمان في مطار "تل ابيب" الساعة السادسة بالتوقيت المحلي 15,00 (ت.غ).

والامير وليام دوق كامبردج هو الثاني في ترتيب العرش البريطاني، وسينزل الامير في فندق الملك داوود بالقدس، المقر الإداري لبريطانيا خلال الانتداب البريطاني علتى فلسطين، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.

والثلاثاء، سيجري محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبعدها يلتقي الرئيس رؤوفين ريفلين في مقر سكنه.

والاربعاء سيلتقي الامير وليام في رام الله الرئيس محمود عباس كما يلتقي بلاجئين وشباب فلسطينيين. كما "سيحتفي بالثقافة والموسيقى والطعام الفلسطيني" حسبما صرح المتحدث باسمه جيسون كنوف للصحافيين في قصر باكنغهام.

وتعود آخر زيارة رسمية لاحد افراد العائلة الملكية البريطانية الى اسرائيل للعام 2007 وقد قام بها يومها دوق غلوشستر. وفي 1998 قام دوق كنت بزيارة رسمية الى الدولة العبرية.