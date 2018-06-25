ايزنكوت: التحديات على الحدود تفرض علينا العمل على مدار الساعة

وطن-وكالات: قال قائد هيئة اركان جيش الاحتلال، غادي ايزنكوت خلال مراسم منح شهادات تخرج لوحدة من جيش الاحتياط: " ان احداث الفترة الاخيرة تجسد واجبنا للحفاظ على جهوزية الجيش لأي سيناريو محتمل".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ايزنكوت قوله: "علينا ان نفعل كل ما هو مطلوب لضمان امن اسرائيل، فأمامنا تحديات كثيرة، من بينها منع تمركز ايران في سوريا، ومنع حماس من اعادة قوتها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

و أضاف قائلاً: "إن هذه التحديات توجب علينا العمل على مدار الساعة".