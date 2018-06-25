حريق داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل

الخليل- وطن: اندلعت حريق كبير مساء اليوم الإثنين، داخل مستوطنة إسرائيلية شمال محافظة الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض باندلاع حرائق داخل سياج مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لافتا إلى أن ثلاث سيارات إطفاء هرعت إلى المستوطنة، ومنعت وصول الحرائق إلى منازل المستوطنين.

كما أخلت سلطات الاحتلال برج مراقبة عسكري من جنود الحراسة بعد اقتراب ألسنة النيران منه، وكثفت سلطات الاحتلال من انتشارها حول المستوطنة.

ولم يعرف سبب اندلاع النيران.