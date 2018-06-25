الاعلام العبري يكشف: الاحتلال يحاور قبرص لإتمام صفقة مع حماس لإستعادة جنوده

وطن- وكالات: كشفت القناة العبرية الثانية عن صفقة علنية بحثها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع القيادة القبرصية في ليماسول، تقضي تقديم مجموعة كبيرة من المكافئات والامتيازات الكبيرة للفلسطينيين مقابل افراج حماس عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، وتشمل إقامة مرفأ بحري للبضائع لقطاع غزة في قبرص.

وأفادت القناة الثانية ان وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان توصل ايضا الى تفاهمات اساسية حول هذه العملية مع الرئيس القبرصي نهاية الأسبوع الماضي وبدأ العمل لدفع الموضوع.

وبحسب هذه الصفقة فإنه خلال أسبوعين سيتم تشكيل طواقم عمل، وخلال ثلاثة أشهر سيتم استعراض الخطة لإقامة مرفأ بحري مخصص لغزة على الأراضي القبرصية. وستشمل الموانئ في قبرص وفقاً للخطة آلية مراقبة إسرائيلية بحيث انه لن تتمكن خلالها حماس من تهريب وسائل قتالية الى قطاع غزة.

وأشارت القناة الى انه إضافة لذلك، من المتوقع ان تساعد إسرائيل الأمريكيين بضخ مبالغ مالية كبيرة من اجل إعادة التأهيل الإنساني في غزة وتحسين نوعية الحياة بشكل كبير داخلها، ونقلت الثانية عن احد كبار المسؤولين الأمنيين قوله عن الصفقة :"بمجرد ان تكون جميع التفاصيل جاهزة بصورة تامه، سنتوجه بصورة مباشرة الى الجمهور في قطاع غزة من على رؤوس حماس. وسنضع مجموعة الفوائد على الطاولة بصورة علنية وسنوضح-ان هذا ممكن، وهذا الثمن –خذوها او اتركوها".