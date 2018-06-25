الأحمد يهاجم حراك "ارفعوا العقوبات" وطلاب جامعة بيرزيت، فماذا قال ؟

رام الله- وطن: هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الحراك الشبابي في مدينة رام الله بالضفة المحتلة المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال الأحمد إن الحراك الشبابي في الضفة المحتلة وتحديداً في رام الله، موجه ضد السلطة الفلسطينية ولم يقم بأي مسيرة أو فعالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القيادي في حركة فتح: "الشارع الذي تتحدثون عنه مسلط ضد السلطة، وأتحدى الشباب الصغار الخاص بالحراك وتحديداً في رام الله إذا خرجوا بمسيرة ضد الاحتلال".

وواصل الأحمد خلال اللقاء هجومه على الشباب وتحديداً طلاب جامعة بيرزيت قائلاً: "أربعة من جنود الاحتلال اقتحموا الجامعة مسلحين واعتقلوا رئيس اتحاد الطلبة دون أن يتحرك أي من الطلاب سواء التابعين لحماس أو الجبهة أو حركة فتح واكتفوا بالمشاهدة”، مضيفاً: “لماذا لم يقوموا بالهجوم عليهم لحمايته".

وكان الحراك الشعبي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة تعرض في 14حزيران الماضي إلى القمع على دوار المنارة بمدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية وبعض عناصر حركة فتح، وهو ما آثار غضباً عارماً في الشارع الفلسطيني.