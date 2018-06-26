الجيش الاسرائيلي يقصف محيط مطار دمشق بصاروخين

رام الله- وطن: أفاد وكالة الاعلام السورية الرسمية سانا، سقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن هذا القصف يأتي في إطار دعم الاحتلال للتنظيمات الإرهابية ورفع معنوياتها، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمام وحدات الجيش العربي السوري التي استعادت السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على مئات الكيلومترات المربعة في منطقة اللجاة بريفي درعا والسويداء والبادية السورية الممتدة في أرياف حمص ودمشق ودير الزور.