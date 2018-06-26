9 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت اذاعو صوت الأسر، أن 9 أسرى يدخلون اليوم السادس والعشرين من حزيران، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، اثنان منهم محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسيرة ميسون موسى الجبالي من بيت لحم المحكومة بالسجن 15 عامًا، ومعتقلة منذ عام 2015، وأمضت ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.

من الخليل/الأسير طالب علي طالب عمرو(54 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير هاني حمد موسى الزير(45 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عاماً قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

من جنين/الأسير شادي محمد حسين غوادرة (30 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير إبراهيم نعمان عبد الحافظ حوشية (51 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير عبد الجبار صبري خليل شمالي(35 عامًا)المحكوم بالسجن 26 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

وشغل الأسير شمالي منصب عضو الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون لمرتين متتاليتين، وتم عزله لمدة عام على خلفية نفق سجن شطة، خرج من العزل بعد إضراب أسرى الجهاد الجماعي التضامني مع الأسير نهار السعدي، ويقبع حالياً في سجن إيشل.

والأسير مراد عدنان يونس حوشية(39 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير رائد جمال مصطفى على أحمد(36 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن 16 عامًا قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2005.

والأسير محمد حسن سليمان أبو عطيوي(31 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2008.