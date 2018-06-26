منتخب المغرب يودع مونديال روسيا بعد تعادله مع اسبانيا

وطن- وكالات: تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي بهدفين لمثلهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

وسجل أهداف المنتخب الإسباني إيسكو في الدقيقة 19، وياجو أسباس بالدقيقة 93، بينما جاءت ثنائية المنتخب المغربي من توقيع خالد بوطيب، ويوسف النوصيري في الدقيقتين 14، و81 على التوالي.

وسيواجه المنتخب الإسباني صاحبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط نظيره الروسي صاحب الأرض في دور الـ 16 من البطولة، بعد تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني بهدف لهدف والذي سيضرب موعداً مع نظيره الأوروجوياني بنفس الدور.

بدوره، تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني بهدف لكل فريق، في نفس المجموعة.

وسجل ريكاردو كواريزما هدف البرتغال بالدقيقة 45، وتعادل كريم أنصاري لإيران في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء للبرتغال بالدقيقة 53.

وارتفع رصيد البرتغال إلى 5 نقاط، فيما وصل رصيد إيران إلى 4 نقاط.