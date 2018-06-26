ضبط مركبات خاصة تنقل بالأجرة ودراجات غير قانونية في جنين

جنين- وطن: ضبطت شرطة جنين، أمس الاثنين، 45 مركبة خاصة تعمل على نقل ركاب بالأجرة و 13 دراجة غير قانونية في جنين.

وافاد الناطق الاعلامي للشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن شرطة جنين تمكنت خلال 72 ساعة الماضية من ضبط 45 مركبة خاصة تعمل على نقل ركاب مقابل أجر و13 دراجة غير قانونية.

واضاف ارزيقات أن شرطة جنين وبناء على تعليمات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة "بملاحقة سائقي تلك المركبات والدراجات والقضاء على هذه الظاهرة" وبجمع المعلومات ونشر الدوريات على المفارق والشوارع الرئيسية في كافة انحاء المحافظة تمكنت من رصد سائقي تلك المركبات والدراجات وعملت على اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأكد ارزيقات أنه تم حجز 45 مركبة و13 دراجة وتوقيف سائقيها وتحرير 71 مخالفة مرورية بحقهم.

وأشار ارزيقات الى أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود الشرطة في صون حقوق المواطنين من الاستغلال والكسب غير المشروع لسائقي تلك المركبات، حيث ان الاصابات الناتجة عن حوادث تلك المركبات لا تنطبق عليها شروط التأمين، وبالتالي يشكل ضياعا لحقوق المواطنين، بينما المركبات العمومية تخضع لقوانين رقابية فيها حفظ لحقوق المواطن وتحمل لوحات تعريف خاصة بالمركبة والسائق.